Trattiene le lacrime e si commuove, Andrea Iannone, dopo il terzo posto nel Gran Premio di Austin alle spalle di Marc Marquez e Maverick Viñales. Si toglie tanti sassolini dalla scarpa e ai microfoni di Sky Sport dichiara:

Questo podio mi fa provare davvero delle belle sensazioni. Sono felice perché è il risultato che si ottiene quando non ci si arrende mai e non si pensa mai di mollare. Io non ho mai smesso di crederci, nonostante contro di me siano state dette tante cose e sia stato gettato tanto fango. Io ho trovato la forza di rialzarmi, reagire e ora eccomi qua. Ho incassato tanto, hanno sputato tante parole su di me. Ero sul punto di esplodere e fortunatamente ho sempre avuto vicino a me tante persone che mi vogliono bene e che mi hanno aiutato. Il lavoro ha pagato, ringrazio la Suzuki e tutti quelli che hanno creduto in me. Ci sono stati momenti in cui è stato difficile essere Iannone, ho avuto la forza di andare avanti