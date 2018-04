Il senegalese ha deciso la sfida Scudetto dell'Allianz Stadium con una magnifica incornata: ecco a che altezza ha colpito il pallone al 90'.

All'improvviso Kalidou Koulibaly. Quando Juventus-Napoli sembrava ormai destinata a un opaco 0-0, il difensore senegalese ha deciso di diventare protagonista. Al 90' Callejon ha battuto un calcio d'angolo, il numero 26 azzurro ha guardato Benatia, si è smarcato e ha preso l'ascensore. Ha impattato il pallone di testa come meglio non avrebbe potuto, Buffon si è tuffato sulla sua destra ma non è servito a nulla. Il Napoli ha vinto 1-0 all'Allianz Stadium ed è salito a quota 84 punti, uno in meno della Juve quando mancano quattro giornate al termine. Lo stacco imperioso di Koulibaly può rappresentare la svolta del campionato, un gesto atletico destinato a rimare scolpito nella storia. Un salto - si legge su SkySport.it - da 2 metri e 48 centimetri: tanto ha staccato il senegalese per colpire il pallone di testa.