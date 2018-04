Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia della semifinale di Champions League.

23 apr 2018

Vigilia di Liverpool-Roma, semifinale d'andata di Champions League. In conferenza ha parlato il tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco ha presentato così la sfida:

Giocheremo in uno stadio bellissimo come Anfield, in un'atmosfera unica. Non siamo abitutati a giocare in campi simili con i tifosi praticamente in campo. Io in Premier? Magari un giorno, non si può mai dire. Ma ora penso solo alla Roma e a questa partita. Vogliamo andare a Kiev a giocare la finale

Sull'avversario:

Il Liverpool sa verticalizzare con rapidità, ha grande intensità, noi dobbiamo essere bravi a rimanere corti. Servirà grande forza mentale, non dobbiami mai abbassare il baricentro, dovrà essere bravo l'avversario a farci retrocedere

Sulla formazione:

Non voglio dare un vantaggio all’avversario, non vi dirò se giocheremo con la difesa a 3 o a 4. Dico solo che davanti giocherà uno tra Under e Schick. Strootman ha detto che abbiamo un piano per fermare Salah? Ormai Strootman è più napoletano che olandese (ridr, ndr). Se l'ha detto non è vero. Scherzi a parte, il piano è per arginare tutto il Liverpool

Infine su Klopp: