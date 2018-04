La festa è iniziata dopo il gol di Koulibaly che ha deciso la sfida Scudetto: la situazione è tornata alla normalità solamente dopo le 4.

Un bagno di folla, una notte d'amore. La città di Napoli è in festa da ieri sera, precisamente dal momento in cui Koulibaly ha segnato di testa il gol dell'1-0 che ha steso alla Juventus e riaperto il discorso Scudetto. Adesso i Sarri boys sono a 84 punti a -1 dalla squadra di Allegri quando mancano solo quattro giornate al termine del campionato. Ad accogliere Insigne &co. all'aeroporto di Capodichino - atterratto da Torino verso le 2.45 - c'erano oltre 10mila persone. La tangenziale era completamente bloccata, il pullman ci ha messo un'ora per fare un metro e avviarsi verso il centro sportivo di Castel Volturno. In città i fuochi d'artificio hanno colorato il cielo di Napoli per ore mentre decine di tifosi si sono tuffati nella fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento. I calciatori dal pullman hanno filmato i festeggiamenti, i cori e gli sfottò contro la Juve che sembravano non finire mai. Solo un antipasto di quello che potrebbe essere. Adesso il Napoli ci crede, vuole regalare un sogno alla sua gente.