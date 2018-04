Per la prima volta in una partita di campionato allo Stadium i bianconeri non riescono a effettuare neanche un tiro nello specchio della porta avversaria.

22 apr 2018

Il Napoli riapre la Serie A, vince 1-0 allo Stadium grazie all'incornata di Koulibaly e si porta a -1 dalla Juventus capolista. La squadra di Allegri incassa la seconda sconfitta casalinga in questo campionato dopo quella dello scorso 14 ottobre contro la Lazio (1-2), nei precedenti quattro tornei aveva perso un solo match. Ma c'è un dato che fa ancora più impressione in questa notte di aprile dal clima estivo: per la prima volta da quando gioca allo Stadium, quindi dalla stagione 2011/12, la Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio della porta avversaria (non si conta ovviamente la punizione di Pjanic deviata e finita sul palo).

