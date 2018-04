Allegri schiera Dybala dal 1' e punta su Matuidi a centrocampo, Sarri non rinuncia ad Hamsik e si affida ai titolarissimi.

2 ore fa

Svelate le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, sfida Scudetto valida per la 34esima giornata di Serie A. Allegri schiera la sua squadra con un 4-3-3 con Buffon tra i pali, Howedes, Benatia, Chiellini e Asamoah a formare il quartetto difensivo; a centrocampo spazio a Khedira, Pjanic e Matuidi, formano il tridente Douglas Costa, Dybala e Higuain.

Nessuna sorpresa nell'undici azzurro, Sarri lascia fuori Milik e punta sempre su Mertens. Nel 4-3-3 c'è Reina in porta, in difesa troviamo Hysaj, Albiol, Koulibaly e Mario Rui, in mediana Allan, Jorginho e Hamsik. In avanti il terzetto degli intoccabili con Callejon, Mertens e Insigne.

Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Hoewedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Matuidi; Higuain

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.