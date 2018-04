Anche Massimiliano Allegri si arrabbia. In conferenza stampa, dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli nel big match della 34esima giornata di Serie A, il tecnico dei bianconeri non prende bene le critiche sulla qualità del gioco espresso dalla sua squadra:

Da quattro stagioni giochiamo 57 partite a stagione, arriviamo sempre in finale di Coppa Italia, in Champions League abbiamo fatto due finali e in due occasioni siamo stati eliminati a 30 secondi dalla fine. Gli altri invece vanno fuori da tutto a novembre e nessuno dice nulla. Quando si scende in campo con questa frequenza credo sia normale essere stanchi, si spendono tante energie fisiche e mentali. Ripeto, in quattro anni abbiamo raggiunto due finali di Champions e abbiamo giocato 57 partite a stagione, ai ragazzi non dovete dire nulla! Non gli si può rimproverare nulla i miei ragazzi. Così fate perdere la pazienza anche a me che ne ho da vendere