Record di vittorie consecutive dello stesso GP: Marquez 6, Agostini 9

Marc Marquez ha centrato il sesto successo in sei stagioni sul circuito di Austin, ma il record appartiene a Giacomo Agostini

22 apr 2018

Pazzesco Marc Marquez, che sul circuito di Austin (Texas) ha centrato la sesta vittoria consecutiva in sei stagioni. Un risultato incredibile, che proietta ancora di più lo spagnolo tra i grandi di questo sport.

Il pilota Honda continua il filotto di vittorie iniziato nel 2013, e solo la penalità per l'ostruzione a Vinales gli ha impedito di realizzare il double vittoria+pole position.

Per essere il n°1, almeno in questa statistica, Marc Marquez dovrà aspettare almeno fino al 2021, quando in teoria potrebbe centrare la nona vittoria consecutiva sul circuito di Austin.

Maggior numero di vittorie consecutive dello stesso GP: comanda Giacomo Agostini

Al primo posto in questa speciale classifica non poteva che esserci Giacomo Agostini, che ha vinto per nove volte consecutive sul circuito di Imatra, in Finlandia. Sempre al primo posto dal 1965 al 1973, tornando poi al successo nel 1975. Cos'è accadde nel 1974? 'Ago' saltò la gara per un infortunio. Ecco la lista dei record di vittorie consecutive dello stesso GP: da segnalare, oltre alle 8 vittorie consecutive di Agostini nel GP del Belgio, anche le 7 di Valentino Rossi al Mugello