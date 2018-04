I quotidiani italiani si concentrano tutti sullo scontro diretto fra Juventus e Napoli di stasera. In Spagna viene celebrata la vittoria del Barcellona in Coppa del Re.

52 condivisioni

3 ore fa di Daniele Minuti

Una partita decisiva, una sfida che non sarà una finale ma ci si avvicina molto, la possibilità di dare il colpo di grazia al campionato italiano o di tenere viva la speranza di una vittoria che sarebbe storica: Juventus-Napoli di questa sera è tutto questo e molto di più.

All’Allianz Stadium di Torino scenderanno in campo le due prime della classe in Serie A, le dominatrici di questa annata in Italia. E questo scontro diretto si prospetta come la partita che deciderà definitivamente le sorti della corsa per lo Scudetto.

Il big match della 34esima giornata di campionato domina ovviamente i titoli di tutti quanti i quotidiani sportivi nostrani protagonisti della nostra rassegna stampa, mentre in Spagna viene dato grande risalto alla finale di Coppa del Re vinta dal Barcellona.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Gran finale"

Inevitabilmente, la prima pagina della Gazzetta dello Sport presenta lo scontro diretto di questa sera fra Juventus e Napoli. I bianconeri ci arrivano con 4 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine del campionato.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "La notte dei giganti"

Anche il Corriere dello Sport dà grande spazio al big match di oggi: vincendo la Juventus metterebbe una seria ipoteca sullo Scudetto mentre in caso di successo il Napoli andrebbe a solamente un punto di distanza dalla capolista.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Tuttosport: "Rivoluzione Juve"

L’ultimo giornale sportivo italiano della nostra rassegna stampa è Tuttosport. Il quotidiano torinese titola su Juventus-Napoli di questa sera, partita che sarà decisiva per la corsa alla vittoria in campionato.

La prima pagina di Tuttosport

L'Equipe si concentra sulla Ligue 1

Cominciamo con la rassegna stampa dei quotidiani esteri con l'Equipe, che analizza quanto successo in Ligue 1: il Marsiglia ha vinto per 5-1 con Lille ed è arrivato al terzo posto con il Lione, mentre altra sconfitta per il Monaco dopo il tracollo con il PSG.

La prima pagina dell'Equipe

As: "Iniesta ¡No te vayas!"

La prima pagina di As è una celebrazione di Andrés Iniesta, che ieri ha giocato l'ultima finale con la maglia del Barcellona prima del suo probabile addio a fine stagione. Lo spagnolo andrà a giocare in Cina.

La prima pagina di As

Sport: "¡Viva el rey!"

L'apertura di Sport è dedicata alla netta vittoria del Barcellona nella finale di Coppa del Re. La squadra allenata da Valverde ha letteralmente travolto il Siviglia per 5-0 conquistando il trofeo per la 30esima volta nella sua storia.

La prima pagina di Sport

Mundo Deportivo: "Campeón eterno"

Anche la prima pagina del Mundo Deportivo è dedicata alla vittoria del Barcellona, firmata dai gol di Suarez, Messi, Coutinho e Iniesta. Proprio il capitano dei blaugrana è stato applaudito da tutti i tifosi presenti allo stadio in quella che è stata la sua ultima finale con la maglia del Barça.

La prima pagina del Mundo Deportivo

Marca: "El último emperador"

Anche Marca esalta Iniesta, che ha vinto uno degli ultimi trofei con la maglia blaugrana. Nella finale di Coppa del Re di ieri il capitano del Barcellona ha segnato ed è uscito fra gli applausi di tutto il Wanda Metropolitano.

La prima pagina di Marca

A Bola: "Até ao fim"

L'ultimo quotidiano della rassegna stampa di oggi è il portoghese La Bola, che in prima pagina celebra la vittoria del Benfica in casa dell'Estoril. Con il gol al 92esimo di Salvio, le Aquile hanno conquistato il primo posto in classifica in attesa della partita di oggi del Porto.