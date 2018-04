Il derby d'Italia potrebbe essere decisivo per la lotta Scudetto e si giocherà sabato sera. Il Napoli domenica va in casa della Fiorentina.

3 ore fa

Il campionato entra nel rettilineo finale e la 35esima giornata che si giocherà fra sabato 28 e domenica 29 aprile potrebbe regalarci dei verdetti decisivi: in programma nel prossimo turno Serie A ci sono infatti dei match importantissimi per i piani alti della classifica come il derby d'Italia fra Inter e Juventus e Fiorentina-Napoli di domenica.

L'anticipo di sabato sera si presenta come un incontro fondamentale per le sorti della corsa allo Scudetto e per quella ai posti validi per una qualificazione alla Champions League. Roma e Lazio saranno impegnate rispettivamente contro Chievo e Torino.

Prossimo turno Serie A, 35esima giornata

Il prossimo turno Serie A si aprirà proprio con i giallorossi e con Inter-Juventus di sabato sera. Il lunch match di domenica sarà Crotone-Sassuolo mentre nel pomeriggio sono in programma 5 partite: Benevento-Udinese, Bologna-Milan, Atalanta-Genoa, Verona-SPAL e Sampdoria-Cagliari.

Alle ore 18:00 la Fiorentina ospiterà il Napoli ancora alla rincorsa della Juventus mentre il posticipo serale del prossimo turno Serie A sarà quello fra Torino e Lazio con i biancocelesti che continuano a lottare per qualificarsi in Champions League.