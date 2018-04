MotoGp, Marquez: "Ho pensato solo ad andare avanti e spingere"

Le parole del pilota Honda e quelle di Maverick Vinales e Andrea Iannone

22 apr 2018

Sesta vittoria consecutiva di Marc Marquez a Austin: il pilota Honda dal 2013 è imbattibile in Texas. Sul podio, insieme al pilota spagnolo, Maverick Vinales secondo e Andrea Iannone terzo. Al termine della gara le dichiarazioni a caldo dei protagonisti in Texas, che hanno risposto alle domande della stampa internazionale:

"Marc Marquez, rimani imbattuto su questo circuito, e negli ultimi giri non hai dovuto neanche spingere"

Per me è stata una questione di strategia: partire bene e poi spingere. Il posteriore andava bene, ma non avevo molta fiducia e ho solo pensato ad andare bene e poi spingere

"Andrea Iannone, sei stato forte per tutto il weekend come ti senti ad aver ottenuto il tuo primo podio con la Suzuki?"

Una bella sensazione, sono molto contento per questo podio, è questo il risultato quando l'uomo non molla mai. Io ho sempre lavorato, ho sempre creduto in me, ma ho sentito tante cose sul mio conto. Alla fine ho reagito, e sono tornato. Grazie al team e a tutta la gente che ha continuato a credere in me. Ora siamo tornati e continueremo a lavorare per restare sempre vicini ai primi posti.

"Maverick Vinales, questo secondo posto può essere l'inizio di una svolta positiva per te?"