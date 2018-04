In pista alle 21 (ore italiane) in Texas: gara in diretta su Sky Sport MotoGP HD e in chiaro su TV8. Per la visione in streaming c'è l'opzione NowTv.

2 ore fa di Luca Guerra

A due settimane dal Gran Premio di Termas de Rio Hondo, il mondo delle due ruote continua a parlare dell'incidente che in Argentina ha visto protagonisti Marc Marquez e Valentino Rossi a quattro giri dal termine, con una coda polemica che ha coinvolto tifosi e addetti ai lavori per quanto accaduto in pista. Dove Marquez e colleghi torneranno oggi, in un circuito caro al pilota spagnolo della Honda: quello di Austin, sede del Gran Premio delle Americhe.

In Texas Marquez è protagonista di un dominio ininterrotto dal 2013 ad oggi: cinque pole position e cinque vittorie - con due gare condotte in testa dall'inizio alla fine - nelle ultime cinque stagioni di motomondiale e la ciliegina sulla torta rappresentata da quattro giri veloci registrati in pista. Un'eredità che fa del 25enne di Cervera il favorito numero 1 nel Gran Premio in calendario questa sera alle 21 (ore italiane).

Marc Marquez e la sua RC213V sono quindi tra i papabili protagonisti del Gran Premio di Austin, che come già successo per la precedente tappa argentina del motomondiale avrà il via in una fascia oraria poco gradita agli appassionati italiani: quella serale, in concomitanza con un big match di Serie A come Juventus-Napoli. Per gli appassionati di MotoGp, le vie per seguire l'appuntamento negli Stati Uniti in pay tv e in streaming sono diverse.

MotoGP, dove vedere il GP di Austin in TV e streaming

Archiviati i Gran Premi di Qatar e Argentina, al terzo appuntamento della stagione 2018 la tensione nei paddock è già elevata: Valentino Rossi vorrà rispondere in pista all'affondo di Marquez a Termas de Rio Hondo. Fattori che arricchiscono di elementi di interesse il Gran Premio di Austin, che come le altre tappe del Mondiale di MotoGp sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP HD, canale 208 di Sky. Come già accaduto in Qatar, anche l'appuntamento statunitense sarà visibile in diretta e in chiaro su TV8, soluzione che sarà approntata per altre sei tappe della stagione:

3 giugno, ore 14:00 - Italia, Mugello

17 giugno, ore 14:00 - Spagna, Catalunya

5 agosto, ore 14:00 - Repubblica Ceca, Brno

12 agosto, ore 14:00 - Austria, Red Bull Ring

9 settembre, ore 14:00 - San Marino, Misano

18 novembre, ore 14:00 - Spagna, Valencia

GP di Austin, Valentino Rossi guarda al riscatto

Non solo televisione, però: per gli amanti della MotoGp che vorranno seguire il Gran Premio di Austin da smartphone o dispositivi mobile, c'è anche un'altra opzione, quella legata allo streaming. A trasmettere l'evento sarà NowTv, la internet tv di Sky che si può trovare al link www.nowtv.it/sport/. Con un click, sarà possibile acquistare le gare in diretta di Moto3, Moto2 e MotoGp, o il singolo evento.

Il programma del Gran Premio di Austin

In diretta per gli abbonati Sky:

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 15.40: Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: Gara Moto3

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.20: Gara Moto2

Ore 20.15: Paddock Live Gara

Ore 20.30: Grid

Ore 21: Gara MotoGP

Ore 22: Zona Rossa

Ore 22.45: Paddock Live – Ultimo Giro

Ore 24.30: Race Anatomy MotoGP

In Diretta su TV8 in chiaro sul digitale terrestre:

Ore 18: Gara Moto3

Ore 19.20: Gara Moto2

Ore 21: Gara MotoGP

In streaming e on demand su NowTv: