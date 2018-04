Annunciata la seconda difesa titolata di "Blessed": il campione pesi piuma affronterà Brian Ortega il prossimo 7 di luglio alla T-Mobile Arena di Las Vegas.

Max Holloway è pronto a difendere per la seconda volta il suo titolo pesi piuma. Il re delle 145 libbre UFC rientrerà nella gabbia più famosa del mondo delle MMA il prossimo 7 luglio, data in cui incrocerà i guantini con l'altro prospetto Brian Ortega. "Blessed" che torna dunque a 66 kg dopo aver vanamente tentato di tagliare a 155 libbre per affrontare Khabib Nurmagomedov a UFC 223, in sostituzione dell'infortunato Tony Ferguson. Nulla da fare però, con la Commissione Atletica dello Stato di New York che lo ha fermato onde evitare rischi per la sua salute.

Ortega, invece, viene dalla splendida vittoria per KO su Frankie Edgar, tornato in azione la scorsa notte. Lo stesso "T-City" era stato valutato come late replacement per UFC 223 prima che la promotion ripiegasse su Holloway, che adesso dividerà con lui l'ottagono più illustre del mondo delle MMA nell'evento conclusivo dell'International Fight Week.

Match-up stilisticamente fantastico, con Ortega che può vantare un allungo superiore di 3 centimetri rispetto all'avversario, più alto però di circa 7 centimetri. BJJ stellare quello dello sfidante, cintura nera sotto Rener Gracie e pericolosissimo spalle a terra. Potenza devastante nelle braccia per "T-City", duro mentalmente ma probabilmente non quanto l'attuale campione, che da buon volume striker cercherà di mettere quanti più colpi possibile nella speranza di assicurarsi le varie riprese. Sfida questa che farà da co-main event ad una card che vedrà come incontro principale il champ vs champ match tra Stipe Miocic e Daniel Cormier, rispettivamente campione dei pesi massimi e dei massimi-leggeri UFC opposti nelle vesti di coach nell'ultima edizione del TUF.

MMA, UFC 226: ufficiale anche Ngannou vs Lewis

Non c'è solo Holloway vs Ortega però tra i match annunciati in vista di UFC 226. Nelle scorse ore infatti gli account social della promotion più importante al mondo nel settore delle MMA hanno ufficializzato anche Francis Ngannou vs Derrick Lewis. Uno scontro di cui si discute già da UFC Albany - evento in cui i due furono main e co-main eventer -, e che darà a "The Predator" l'opportunità di rilanciarsi dopo la schiacciante sconfitta patita contro Stipe Miocic. Riuscirà il franco-camerunense a sbarazzarsi di "The Beast"? Sulla carta, apparentemente, non sembra esserci alcun dubbio.