La notizia arriva dall'Argentina e il Milan conferma la diagnosi: frattura di due vertebre lombari. L'argentino potrebbe saltare il torneo in Russia.

373 condivisioni

2 ore fa

Piove sul bagnato in casa Milan. Non bastava la clamorosa sconfitta casalinga subita a San Siro contro il Benevento ma ora la squadra rossonera potrebbe dover fare a meno di Lucas Biglia per il resto della stagione.

ATENCIÓN: Lucas Biglia tiene una fractura leve en la zona lumbar que no deja entre 5 y 6 semanas en recuperación. El mundial es en 8 van a ver su evolución. Otra baja tremenda. Kranevitter gana lugar otra vez. Sampaoli y el Dr Martínez están en Europa y siguen la evolución. — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) April 22, 2018

L'argentino è stato sostituito al 72esimo minuto dopo un contrasto per un dolore alla schiena e il suo infortunio sembra essere più serio del previsto. Secondo quanto riportato da Hernán Castillo, giornalista di TNT Sports, l'ex giocatore della Lazio avrebbe subito una lieve frattura nella zona lombare, togliendolo di fatto dalla disponibilità di Gattuso per il campionato e per la finale di Coppa Italia che il Milan giocherà contro la Juventus.

Medical update on Lucas Biglia ➡https://t.co/WrngZTx2uh

Aggiornamento medico sulle condizioni di Lucas Biglia ➡ https://t.co/uaTdfoQAnE pic.twitter.com/9KJctJROxa — AC Milan (@acmilan) April 22, 2018

All'ora di pranzo è arrivata la conferma della diagnosi direttamente dal Milan, che ha rilasciato un comunicato sul proprio sito riguardante le condizioni del suo regista.

Biglia ha riportato un forte trauma lombare e gli esami hanno evidenziato la frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari.

I tempi di recupero di Biglia potrebbero essere abbastanza lunghi (si parla di 6 settimane) e se così fosse la sua stagione in rossonero sarebbe di fatto terminata. Questo infortunio mette a serio rischio la sua partecipazione al Mondiale in Russia e secondo Castillo, il ct Sampaoli si trova in Europa e sta monitorando la situazione.