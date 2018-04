Il momento per il giocatore bianconero è decisamente negativo e chissà che le sue brutte prestazioni con la maglia juventina non siano influenzate anche dalla vita privata: pare infatti che la Joya abbia interrotto la relazione con la sua storica fidanzata Antonella.

Secondo cambio Juve prima per l'inizio della ripresa #JuveNapoli pic.twitter.com/iTo2qzXmT8

L'argentino ha giocato un pessimo primo tempo e durante l'intervallo Allegri ha deciso di sostituirlo mettendo in campo Cuadrado.

