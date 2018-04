Il gol di Jo Coppens, nella terza serie tedesca, condanna il Werder Brema II alla retrocessione. "Non so nemmeno che sentimenti devo provare".

3 ore fa di Elmar Bergonzini

I gol non si contano, si pesano. Quelli realizzati dai portieri entrano sempre nella storia. Dalla rete di Brignoli in Benevento-Milan che è valso il primo punto in Serie A ai giallorossi, a quella di Rampulla, il primo nel campionato italiano a segnare su azione. Anche Amelia, diventato goleador contro il Partizan in Coppa Uefa, ha provato quelle emozioni.

In Bundesliga i gol dei portieri sono più frequenti: da Lehmann, capace di segnare nel derby fra Schalke e Dortmund, a Butt, che da rigorista di reti ne ha realizzate ben 26, fino ad arrivare a Hitz dell'Augsburg, che la buttò dentro contro il Bayer Leverkusen. Ieri l'ultima, incredibile impresa.

Non è successo in Bundesliga, ma nella terza serie del campionato tedesco: il Carl Zeiss Jena giocava in casa del Werder Brema II (la seconda squadra del club biancoverde), che doveva assolutamente vincere per continuare a credere nella salvezza. Una partita importante, finita in maniera storica.

Das war echt FETT! Tolle Reaktion unserer #Zeiss-Elf mit tollen Toren in der zweiten Halbzeit! 💪🏼 #SVWFCC pic.twitter.com/shkDnMqeGk — FC Carl Zeiss Jena (@fccarlzeissjena) April 21, 2018

Germania, portiere segna da 80 metri e fa retrocedere gli avversari

Il Werder Brema II si è portato in vantaggio di due gol, sembrava la giornata giusta per continuare a credere nella salvezza. Dopo il 2-1 di Starke però ecco che accade l'impensabile: al 53' il portiere ospite Jo Coppens, servito da un retropassaggio di un compagno, calcia via la palla. Il rinvio è lungo, lunghissimo, scavalca centrocampo e difesa avversaria, il pallone rimbalza di fronte al portiere del Werder, diventa una sorta di pallonetto e finisce in porta.

Il risultato cambia, così come l'inerzia della partita. Il Carl Zeiss Jena vince 4-2, la squadra di Brema è costretta a retrocedere. Tutto per quel gol segnato da Coppens da 80 metri.

È la prima volta che mi capita una cosa così, non so nemmeno che sentimenti devo provare.

Perché è proprio vero: i gol non si contano, si pesano. E quello di Coppens è determinante: entra nella storia, la sua personale, quella del Carl Zeiss Jena, quella del Werder Brema II, incredibilmente retrocesso per un gol segnato da un portiere a 80 metri dalla linea di porta.