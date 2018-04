Nel post partita della semifinale di FA Cup tra Chelsea e Southampton ai microfoni di Fox Sports (canale 204 di Sky) ha parlato l’allenatore del Chelsea, Antonio Conte. Il tecnico dei Blues si è detto soddisfatto per la prestazione dei suoi e in particolare per quella dei suoi attaccanti.

Le tue due esultanze sono emblematiche. Nel primo gol vai a cercare Giroud, una tua scelta, e nel secondo accompagni con la tua testa il movimento che fa Morata. Sei fiero delle tue scelte?

Ci pensi alla potenziale ultima pagina perfetta, alla finale contro Mourinho e alla possibilità di chiudere la stagione con un trofeo?

Parti sempre con l’ambizione di vincere qualcosa di importante, a volte ci riesci altre volte non ci riesci per tanti motivi. Noi arriviamo in finale per la seconda volta consecutiva, lo scorso anno ci siamo arrivati con l’Arsenal da favoriti. Quest’anno secondo me lo United ha qualcosa in più di noi ma vogliamo cercare di ribaltare il pronostico. Non sarà semplice, ma ora dobbiamo concentrarci sul campionato per cercare di coltivare quella piccola speranza per la Champions League.