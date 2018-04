Agli spagnoli il 5° titolo della loro storia: Sporting battuto 5-2. Stagione magica per Ricardinho, che entra nel tabellino dei marcatori ed è campione d'Europa anche col club.

22 apr 2018 di Francesco Puma

Si chiama Inter, ma non è quella di Milano. Questa è un'altra storia, questo è calcio a 5. E nella Uefa Futsal Cup, la Champions League dello sport col pallone a rimbalzo controllato, a trionfare è la squadra spagnola dove gioca Ricardinho, campione d'Europa con la Nazionale e ora anche con il suo club, per la seconda volta consecutiva. Quinto successo continentale per il club di Madrid, che - dopo aver battuto in semifinale il Barcellona (salito sul terzo gradino del podio grazie al 7-1 alla cenerentola Gyor, gli ungheresi che avevano eliminato la Luparense) - batte 5-2 i portoghesi dello Sporting.

A Saragozza, in un Palasport Principe Filipeda da brividi, la sblocca Gadeia, poi il pareggio di Cavinato, talento brasiliano naturalizzato italiano che però non è mai entrato nelle grazie del c.t. Menichelli (a secco invece gli altri azzurri Fortino e Merlim). Nel primo tempo sale in cattedra Ricardinho per il 2-1, Elisandro realizza il tris. Nella ripresa il 4-1 di Rafael, accorcia le distanze Diogo e 5-2 finale di Pola.

Dalla prossima stagione, la massima competizione del calcio a 5 diventerà ufficialmente Uefa Futsal Champions League. In Serie A, la vincitrice dello scudetto (semifinali e finali playoff su Fox Sports) avrà l'opportunità di ripetere l'impresa del Montesilvano nel 2011.