Lo spagnolo è uscito fra gli applausi di tutti i tifosi del Wanda Metropolitano: "Fra qualche giorno dirò la mia decisione, ma credo che ormai sia chiara".

3 ore fa

Il trionfo del Barcellona nella finale di Coppa del Re contro il Siviglia è stata una partita speciale in particolare per Andrés Iniesta. Il capitano blaugrana è sceso in campo in quella che sarà la sua ultima finale con la maglia dei catalani e al momento della sua sostituzione è stato acclamato da tutto lo stadio.

Iniesta alza la Coppa del Re

Le telecamere hanno catturato anche la sua commozione in panchina: Iniesta non è riuscito a trattenere le lacrime dopo un momento così emozionante e nel post partita ha parlato del suo futuro confermando le voci che lo vogliono lontano dalla Catalogna.

Annuncerò la mia decisione durante la prossima settimana. Ormai è chiara, ma stasera voglio solo godermi la vittoria.

Parole d'addio quelle del centrocampista, che con la Coppa del Re sollevata ieri è arrivato a quota 31 trofei con la maglia del Barcellona. Il suo futuro è in Cina, ma quanto visto ieri conferma ancora una volta che Iniesta è stato un giocatore per certi versi irripetibile, non soltanto per il calcio spagnolo.