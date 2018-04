Le parole del tecnico rossonero dopo la sconfitta contro il Benevento.

28 minuti fa

Il Milan perde incredibilmente a San Siro contro il Benevento, Iemmello firma l'1-0 e scrive una pagina di storia del club campano. Nel post partita ha parlato così il tecnico dei rossoneri Gennaro Gattuso:

Non basta solo giocare a calcio e saper impostare da dietro se poi manca l'animo, la voglia. Una settimana fa, dopo il Napoli, abbiamo ricevuto tanti complimenti, ora stiamo vivendo un'involuzione, facciamo le cose a metà. Siamo preoccupati, facciamo movimenti sbagliati. Il problema non è la punta o le due punte, che oggi hanno fatto un casino pazzesco. Dobbiamo ritrovarci, ritrovare la voglia, l'umiltà. In settimana non avevo ricevuto segnali negativi, ma se poi in campo facciamo tante giocate sbagliate mi faccio delle domande

Our management at San Siro 🔴⚫️

La dirigenza rossonera come sempre al fianco della squadra 🔴⚫️#MilanBenevento #weareateam #weareacmilan pic.twitter.com/SpfQaFFgZY — AC Milan (@acmilan) April 21, 2018

Che l'intensità fisica stia venendo meno è un dato di fatto. Sapevo che avremmo faticato contro il Benevento, è una squadra sbarazzina. Sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Abbiamo fatto una fiuguraccia, ci metto la faccia, è troppo facile dire che siamo stanchi e che abbiamo rincorso. Tutte le squadre sono stanche. Possiamo interpretare meglio le partite, dobbiamo farlo. A tratti sembravamo una banda musicale, facevamo movimenti al contrario. Oggi abbiamo fatto cose mai viste in negativo, non è un caso se fa 20 tiri in porta e zero gol

4 - Dopo 15 sconfitte esterne di fila, il Benevento ha raccolto quattro punti nelle ultime due trasferta. Speranza. #MilanBenevento — OptaPaolo (@OptaPaolo) April 21, 2018

La pressione che portavamo gli ha fatto il solletico. Ora dobbiamo guardarci in faccia e capire quali sono i problemi. Dobbiamo prendere la mazzata per reagire. Non basta saper giocare bene a calcio, serve applicazione, dobbiamo sentire un odore sgradevole prima, non dopo. Se questa fa più male dell'andata? Mi vergogno, provo tanta amarezza. Il pericolo io lo annusavo giorni fa, per questo il rammarico più grande è che forse non ho fatto capire ai miei giocatori quale pericolo stessimo correndo. Da parte mia c'è grande vergogna, mi sento il primo responsabile