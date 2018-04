Il centrale spagnolo si racconta ai microfoni di Marca e svela diversi aneddoti sui suoi compagni di squadra: "Asensio il più simpatico, Carvajal il più particolare...".

un'ora fa

Alla scoperta del Real Madrid. Il centrale dei Blancos Jesus Vallejo si racconta ai microfoni di Marca e svela tantissimi aneddoti sui suoi compagni di squadra. A cominciare da Cristiano Ronaldo: "Lui è il più grande imitatore! Sa fare perfettamente Varane, lo imita quando cerca di concentrarsi e mentre corre". Contrariamente a quando si potrebbe pensare, non è il lusitano il più salutista: "Marcos Llorente è maniacale per quanto riguarda l’alimentazione e l'allenamento".

Il più particolare? Il terzino Carvajal. Vallejo spiega perché: "Prima di una partita appende la sua maglia all'attaccapanni, poi se ne va in bagno e recita un Padre Nostro”. Diametralmente opposta la preparazione a un match di Asensio: "Scherza e fa sempre battute, ci trasmette serenità prima delle partite". Chi invece non ha bisogno di essere rasserenato è Isco: "Lui è sempre molto tranquillo, a casa si gode qualche ora di siesta e in campo è tra i più concentrati".

Asensio e Casilla sono i divoratori di serie TV: "Sul pullman lui e Asensio ne parlano di continuo e se le consigliano. A me ha consigliato Suits". Dalle serie alla musica e ai videogiochi: "I dj della squadra sono Sergio Ramos e Marcelo. Sergio ascolta il flamenquito quando è solo nello spogliatoio. Per quanto riguarda i videogiochi, i più "malati" sono Dani Ceballos e Carvajal che spesso giocano anche insieme online".

Chi ha un futuro da showman è Marcelo: "Canta e balla sotto la doccia, in pullman e dovunque sia". Il collezionista per eccellenza è invece proprio Vallejo: "Mi piace molto scambiare la maglia con gli avversari e con alcuni ex compagni. Anche con i giocatori che ricoprono il mio stesso ruolo, come ho fatto con Chiellini e Thiago Silva”. Infine individua chi a parer suo ha le doti da allenatore: “Nacho è uno che si informa molto sugli esercici che facciamo, potrebbe diventare un allenatore".