I titoli dei quotidiani sportivi si proiettano già verso Juventus-Napoli di domani. In Spagna grande spazio alla finale di Coppa del Re fra Siviglia e Barcellona.

22 condivisioni

2 ore fa di Daniele Minuti

Il week-end in cui ci apprestiamo ad entrare potrebbe essere quello decisivo per il proseguo del campionato, non soltanto per lo scontro diretto fra Juventus e Napoli che chiuderà la 34esima giornata ma anche per le partite che riguardano le squadre in lotta per l’Europa.

Oggi infatti sono in programma tre anticipi e se la Roma scenderà in campo contro la SPAL con la testa già all'andata della semifinale di Champions League con il Liverpool, Fiorentina e Milan si giocano una grossa fetta di qualificazione in Europa League.

Sono proprio le sfide di campionato a dominare i titoli dei quotidiani sportivi della nostra rassegna stampa, mentre in Spagna l’attenzione è tutta per la finale di Coppa del Re fra Siviglia e Barcellona in programma questa sera al Wanda Metropolitano di Madrid.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Giocatevelo così"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport presenta il big match di domani sera fra Juventus e Napoli anticipando le scelte di Allegri e di Sarri. Spazio anche alla partita fra Milan e Benevento di questa sera, con i rossoneri che giocano per l'Europa.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Giocano così"

Anche il Corriere dello Sport apre la sua edizione odierna cercando di anticipare le formazioni che nel posticipo di domani vedremo all'Allianz Stadium. Secondo il quotidiano romano nei bianconeri potrebbe restare in panchina Dybala.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Tuttosport: "Patto Anti-Napoli"

Come tutti gli altri quotidiani italiani della nostra rassegna stampa di oggi, anche Tuttosport pensa già a Juventus-Napoli. Fra i Campioni d'Italia ci si aspetta molto dal grande ex di giornata Gonzalo Higuain e dal capitano Gigi Buffon.

La prima pagina di Tuttosport

L'Equipe: "Bye-bye Arsenal, hello PSG?"

Apriamo la rassegna stampa dei quotidiani sportivi esteri con il francese l'Equipe, che apre con l'immagine di Arsene Wenger. Il tecnico ieri ha annunciato che a fine stagione lascerà l'Arsenal e pare che il suo futuro possa essere al Paris Saint-Germain con un ruolo dirigenziale.

La prima pagina dell'Equipe

As: "El Metropolitano estrena Copa"

Iniziamo a guardare alle prime pagine dei giornali sportivi spagnoli che oggi sono concentrati totalmente su un solo argomento: la finale della Coppa del Re che si giocherà alle 21:30 questa sera e vedrà sfidarsi Siviglia e Barcellona.

La prima pagina di As

Sport: "¡Viva la Copa!"

La prima pagina di Sport è dedicata all’attesa finale di Coppa del Re in programma questa sera. A sfidarsi sul campo del Wanda Metropolitano di Madrid saranno Siviglia e Barcellona, con i catalani che sono alla ricerca del primo titolo dell'anno.

La prima pagina di Sport

Mundo Deportivo: "La Copa de Andrés"

Anche l’apertura del Mundo Deportivo si concentra sulla finale di Coppa del Re fra Siviglia e Barcellona. I blaugrana potrebbero vincere 2 trofei nel giro di pochi giorni dato che la squadra di Valverde è ad un passo dalla vittoria in Liga. Questa sarà anche l'ultima finale di Iniesta con la maglia dei catalani.

La prima pagina del Mundo Deportivo

Marca: "Doblete o arrebato"

Chiudiamo il capitolo sulla Spagna con il madrileno Marca, che presenta Siviglia-Barcellona come una sfida in cui la squadra allenata da Montella non ha nulla da perdere, mentre in caso di sconfitta i catalani si troverebbero di fronte ad una stagione deludente.

La prima pagina di Marca

A Bola: parla Rui Vitoria

Sulla prima pagina del quotidiano portoghese La Bola troviamo le parole di Rui Vitoria, allenatore del Benfica. Dopo la pesante sconfitta contro il Porto della scorsa settimana, il tecnico non vuole mollare e tiene aperte le speranze di titolo.