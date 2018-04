L'egiziano ha agganciato il portoghese ed eguagliato il record di marcature da quando il massimo campionato inglese è a 20 squadre.

43 minuti fa

Mohamed Salah sempre più nella storia del Liverpool. Nel 2-2 in casa del West Bromwich valido per la 35esima giornata di Premier League, l'egiziano ha segnato il momentaneo 2-0 dei Reds - sul doppio vantaggio fino a 18 minuti dalla fine - con uno splendido scavetto.

Per l'egiziano si tratta del 41° gol in 46 presenze stagionali (l'ultimo giocatore della Premier a segnare 40 gol in stagione era stato Cristiano Ronaldo col Manchester United nel 2008/09), il 31° in 33 presenze di campionato: agganciati Shearer (1995/96, Blackburn), Cristiano Ronaldo (2007/08, Manchester United) e Luis Suarez (2013/14, Liverpool), detentori del record di marcature da quando il massimo campionato inglese è a 20 squadre.

Gliene basta uno per stabilire il record assoluto. Intanto martedì Salah penserà a far male alla sua grande ex, la Roma: ad Anfield è infatti in programma l'andata della semifinale di Champions League.