Il discorso di Mourinho all'intervallo: "Non siamo pagliacci"

Mourinho: "La Roma può vincere la Champions League, non il Triplete"

Abbiamo vinto la semifinale di Champions League 3-1 contro il Barcellona. Magari la Roma può vincere la Champions questa stagione, ma non il Triplete (ride, ndr)

Sì, sia della sua che di quella degli altri. Però un giocatore di questo livello deve cercare di essere sempre fondamentale, di essere uno dei giocatori della partita. Perché per questo lui è Paul Pogba

Penso che abbiamo meritato di vincere, ma il Tottenham è una fantastica squadra che gioca bene, è aggressiva, fisica, tattica e ha un bravo allenatore. Noi abbiamo perso un po' il controllo dopo l’1-0. Loro hanno avuto più controllo emozionale e più gioia nel gioco, ma dopo l’1-1 e fino alla fine della partita siamo stati in controllo

Le parole dello Special One dopo la semifinale di FA Cup vinta 2-1 dal Manchester United contro il Tottenham.

