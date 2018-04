I due si sono beccati durante la Safety Commission.

un'ora fa

No, il GP d'Argentina non è ancora alle spalle. Valentino Rossi e Marc Marquez continuano a beccarsi, è successo anche ad Austin nel bel mezzo della Safety Commission. La tensione è alta, altissima. Il pesarese non ha digerito di essere stato messo giù a Termas de Rio Hondo, lo spagnlo continua a difendersi e assicura che non cambierà il suo modo di guidare.

In una riunione durata oltre un'ora che ha visto tutti i piloti MotoGP presenti, Marquez - si legge su Gazzetta.it - ha risposto così a Valentino che lo accusava di far cadere piloti in ogni Gran Premio: "Abbiamo imparato da te". Il Dottore non poteva restare in silenzio e ha replicato: "Ma cosa dici? Io ne ho buttati fuori quattro in venti anni di carriera, tu ne fai cadere cinque a gara!".

Da registrare anche la rabbia di Aleix Espargaro che non se l'è presa con Marquez - il pilota che l'ha fatto fuori - ma con Danilo Petrucci. I misteri della MotoGP. A mantenere la calma ci hanno pensato Carmelo Ezpeleta, il capo della Dorna, suo figlio Carlos e Loris Capirossi, membri della Direzione Gara: hanno assicurato che da oggi in poi i contatti saranno puniti con più severità e i piloti, via mail, potranno "consigliare" la sanzione più giusta per questo o quel pilota.