Il trofeo si trovava in un furgone a Guanajuato per un tour promozionale.

4 ore fa

L'Europa League è stata rubata. Non è uno scherzo. Il trofeo della competizione continentale si trovava a bordo di un furgone nella città messicana di Guanajuato per un tour promozionale. I media messicani scrivono che il mezzo è stato forzato e la coppa portata via.

La polizia locale si è subito messa in moto e dopo pochissimo tempo su Twitter ha annunciato il ritrovamento del prezioso oggetto, senza però rivelare alcun dettaglio. Un episodio analogo era capitato anche con la Coppa Rimet, trafugata nel 1966 in Inghilterra prima del Mondiale e nel 1983 in Brasile. Solamente nel primo caso fu ritrovata.

Stavolta c'è stato fortunatamente il lieto fine. E il 16 maggio a Lione, data della finale di Europa League, la coppa finirà nelle mani di una delle due squadre che uscirà vincitrice dalle semifinali Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo.