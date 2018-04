Dopo lo 0-0 in casa del Leganes, i galiziani sono vicinissimi alla retrocessione in Segunda Division: nel post partita il confronto tra il tecnico olandese e i tifosi.

Serviva una vittoria al Deportivo, è invece arrivato un pareggio che avvicina sempre più la retrocessione. Nell'anticipo della 33esima giornata di Liga, i galiziani pareggiano 0-0 sul campo del Leganes e a 4 turni dal termine del campionato restano al terzultimo posto in classifica a 28 punti, 6 in meno del Levante che ha però una partita in più da giocare. Per Seedorf ormai la salvezza è una mission impossibile, considerando anche che ci sono da affrontare Barcellona e Celta nel derby. Nel post partita il tecnico olandese ha avuto un acceso faccia a faccia con un alcuni tifosi del Depor che chiedevano più impegno ai giocatori e volevano le dimissioni dei dirigenti. L'ex allenatore del Milan ha chiesto solo di sostenere la squadra fino al termine della stagione.