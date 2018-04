Il centrocampista del Tottenham ha firmato il momentaneo 1-0 contro il Manchester United e ha esultato con un balletto particolare.

17 minuti fa

Cosa significa quell'esultanza? In tanti avranno pensato alla Papu Dance quando all'11' Dele Alli ha sbloccato la semifinale di FA Cup tra Manchester United e Tottenham. Ma in realtà il balletto messo in scena dall'inglese sul prato di Wembley si chiama "The Russel" ed è conosciuto anche come "Backpack Kid Dance".

Una danza inventata da un ragazzino di 15 anni di nome Russell Horning noto come "Backpack Kid", uno che su Instagram ha olte mezzo milione di followers. Zaino in spalla (per questo si chiama "Backpack Kid"), muove velocemente le braccia avanti e dietro la schiena scaricando il contatore delle views.

Sul web ha riscosso un successo tale da farsi notare prima da Rihanna nel 2016 e poi nel 2017 da Katy Perry, che lo ha voluto in una puntata del Saturday Night Live per ballare sulle note del suo singolo "Swish Swish". Ora il suo balletto ha conquistato anche la FA Cup.