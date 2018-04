Dominio dei blaugrana che travolgono la squadra di Montella in finale: a firmare il successo sono i gol di Suarez (doppietta), Messi, Iniesta e Coutinho.

36 minuti fa di Daniele Minuti

Il Barcellona vince la Coppa del Re e porta a casa il primo trofeo della stagione in attesa di poter chiudere matematicamente anche il discorso nel campionato spagnolo. I catalani hanno letteralmente dominato la finale di Madrid battendo il Siviglia per 5-0.

Una partita senza storia, indirizzata dai ragazzi di Valverde già nel primo tempo in cui i giocatori con la maglia blaugrana sono stati praticamente perfetti, andando a riposo in vantaggio di 3 gol grazie alla doppietta di Suarez e alla rete di Leo Messi.

Un trionfo per il Barcellona, che si avvicina al doblete e celebra il suo capitano Iniesta: lo spagnolo, che dalla prossima stagione darà addio alla Catalogna, è stato uno dei migliori in campo e ha segnato la rete del momentaneo 4-0.

Messi ha segnato il 2-0

Il primo tempo è un dominio del Barcellona

Il Barcellona parte subito forte, tenendo il pallone e costringendo il Siviglia a rimanere nella propria trequarti. Iniesta, acclamato dal pubblico del Wanda Metropolitano sin dal calcio d'inizio, è molto attivo ma il primo pericolo arriva neanche a dirlo dal piede di Messi che al nono minuto pennella una splendida punizione da 30 metri deviata in angolo da David Soria.

Il dominio del Barça continua ma il vantaggio arriva in modo inaspettato: su rinvio di Cillessen. Dopo un giropalla difensivo, al minuto 14 il portiere olandese pesca Coutinho lasciato incredibilmente solo dalla difesa altissima del Siviglia. Il brasiliano serve Suarez che segna a porta vuota.

La squadra di Montella prova a reagire e spaventa i catalani con Correa e N'Zonzi, ma le occasioni vere sono per il Barcellona: Iniesta trova la traversa con un sinistro deviato e pochi minuti dopo arriva il raddoppio. Uno-due fra Iniesta e Jordi Alba, il terzino mette in mezzo di tacco e Messi firma il 2-0, andando in rete per la quinta volta in una finale di Coppa del Re. Il Siviglia accusa il colpo e crolla: al 40esimo Suarez prende il pallone a metà campo, scambia con Messi che lo manda in porta con un assist meraviglioso. Il pistolero non sbaglia, 3-0 per il Barcellona.

Iniesta ha giocato l'ultima finale con la maglia del Barcellona

Il Siviglia crolla e il Barça si prende la Coppa del Re

Nella ripresa il copione non cambia e a segnare è l'uomo più atteso di giornata, Andres Iniesta. Lo spagnolo viene servito da Messi, supera David Soria e mette in porta il 4-0 prima di commuoversi per quella che sarà la sua ultima finale con la maglia del Barça.

Il portiere del Siviglia compie due miracoli in pochi istanti su Suarez e Umtiti, mentre al 64esimo è Sandro ad andare vicino al gol della bandiera trovando però l'opposizione di Cillessen. La sofferenza per gli Andalusi non finisce e al 69esimo viene fischiato un rigore per fallo di mano di Lenglet. Sul dischetto va Coutinho che firma il 5-0.

Da quel momento in poi è soltanto pura accademia per i ragazzi di Valverde, che all'88esimo minuto decide di sostituire Iniesta concedendogli la meritatissima standing ovation da parte di tutti i tifosi presenti allo stadio. L'arbitro saggiamente non concede recupero e la partita termina con il trionfo del Barcellona che vince la sua 30esima Coppa del Re.