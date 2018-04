I giallorossi aprono la 34esima giornata vincendo 3-0 a Ferrara. Domenica sera in scena il big match tra Juventus e Napoli all'Allianz Stadium.

Nell'anticipo della 34^ giornata la Roma vince 3-0 sul campo della SPAL e si porta a quota 67 punti nella classifica Serie A al terzo posto solitario. Il match si sblocca nel primo tempo grazie all'autorete di Vicari, nella ripresa Nainggolan raddoppia e Schick cala il tris con il suo primo gol in campionato. Di seguito il programma completo della giornata in cui spicca la sfida Scudetto Juventus-Napoli, in programma domenica alle 20.45 all'Allianz Stadium.

SPAL-Roma 0-3

Sassuolo-Fiorentina

Milan-Benevento

Cagliari-Bologna

Atalanta-Torino

Chievo-Inter

Lazio-Sampdoria

Udinese-Crotone

Juventus-Napoli

Classifica Serie A: Juventus a + 4 sul Napoli

Questa la classifica Serie A:

Juventus 85 Napoli 81 Roma 67 * Lazio 64 Inter 63 Milan 54 Atalanta 52 Sampdoria 51 Fiorentina 51 Torino 47 Bologna 38 Genoa 38 Sassuolo 34 Udinese 33 Cagliari 32 Chievo 31 Spal 29 * Crotone 28 Verona 25 Benevento 14

* Una partita in più