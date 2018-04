L'attaccante laziale in testa, inseguito dai due argentini.

La lotta per conquistare la vetta della classifica marcatori Serie A entra nel vivo. Nella stagione 2016/17 a trionfare fu Dzeko con 29 reti davanti a Mertens (28), Belotti (26), Higuain, Icardi (entrambi a 24) e Immobile (23).

Il bosniaco quest'anno non riuscirà a ripetersi visto le 13 reti che lo separano dalla testa a 6 giornate dal termine del campionato. Non figura più tra i nomi di testa neanche il Gallo granata, frenato da infortuni e da una stagione della sua squadra fatta di alti e bassi.

Il trono di re dei bomber potrebbe essere ereditato da Ciro Immobile, che ha un vantaggio di 2 reti su Mauro Icardi e di 6 su Dybala. L'attaccante della Lazio ha la possibilità di bissare il successo del 2013/14 quando era al Torino e con 22 reti in 33 presenze vinse la classifica marcatori Serie A diventando il tredicesimo calciatore a laurearsi miglior goleador in una singola stagione sia Serie A che in B (28 gol nel 2011/12 col Pescara).

Classifica marcatori Serie A: guida Immobile

Ciro Immobile comanda la classifica marcatori Serie A con 27 reti, inseguito da Mauro Icardi a 25 e Paulo Dybala a 21. Quarta piazza per Fabio Quagliarella con 18 centri, Mertens è quinto a 17, Higuain sesto a 15 e Dzeko settimo a 14.