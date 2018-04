Serie A, il derby continua: prova TV per Chiellini su Belotti?

Calciomercato Milan: 50 milioni più Cutrone al Torino per Belotti

Una cifra importante a cui però andrebbe sottratti i 12 milioni che il Torino deve ancora pagare al Milan per il riscatto obbligatorio di Niang. Il presidente granata Urbano Cairo ha rispedito l'offerta al mittente, desideroso di costruire una grande squadra proprio partendo da Belotti. Il patron sarebbe costretto a cambiare i suoi piani solo se arrivasse un club straniero disposto a pagare la clausola rescissoria di 100 milioni di euro.

In occasione della finale di Coppa Italia Primavera, il direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli avrebbe presentato un'offerta ai dirigenti granata: 50 milioni di euro più il cartellino di Patrick Cutrone, attaccante classe '98 che piace molto al ds del Toro Gianluca Petrachi.

Il Milan non ha accantonato il sogno di calciomercato che risponde al nome di Andrea Belotti. Solo pochi giorni fa il tecnico dei rossoneri Gennaro Gattuso ha detto in conferenza che il Gallo gli ricorda Andriy Shevchenko, oggi Tuttosport parla di un nuovo "assalto" al classe '93.

Il club rossonero torna all'attacco per il Gallo.

