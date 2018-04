Sancho è il più giovane inglese a segnare in Germania, poi la doppietta di Reus e il gol di Philipp. Lo Schalke rimane distante un solo punto.

un'ora fa di Antonio Gargano

Il sabato di Bundesliga si chiude con la vittoria del Borussia Dortmund, che batte il Bayer Leverkusen con un netto 4-0 e sale al terzo posto solitario. Segna Sancho nel primo tempo, poi due gol di Reus e uno di Philipp.

Sancho-gol, Reus sbaglia un rigore

Scontro diretto in zona Champions League al Westfalenstadion, chi vince si porta ad un punto dallo Schalke secondo in classifica. Partono bene i padroni di casa, trascinati dal 18enne inglese Jadon Sancho. Prima una conclusione che impegna Ozcan, poi il gol del vantaggio: Pulisic apre sulla sinistra, l'esterno classe 2000 aggancia e piazza un destro sul secondo palo per l'1-0 dei gialloneri. È il più giovane inglese a segnare in Bundesliga. Borussia Dortmund padrone del campo, il VAR annulla anche un gol a Reus che ha subito l'occasione per il 2-0. Retsos stende Pulisic in area, Schmidt assegna il rigore ma il portiere del Bayer Leverkusen indovina l'angolo e stronca la gioia del capitano. Il primo tempo si chiude col rimpianto del numero 11.

Il Borussia Dortmund dilaga ed è terzo in Bundesliga

La ripresa comincia con un'occasione per Götze, ma la difesa respinge in corner. Poco male, perché il numero 10 del Borussia Dortmund mette una splendida palla per Reus, che salta Ozcan e firma il 2-0 già mancato nel primo tempo. Il Bayer Leverkusen sparisce dal campo e Sancho riparte in contropiede sulla sinistra: tocco dentro per Philipp, che prepara il destro e batte il portiere per il tris dei gialloneri. Le sostituzioni di fine partita rallentano i ritmi, ma c'è ancora tempo per assistere al poker. Reus non si ferma: Sancho crossa sul secondo palo, colpo di testa e palla in rete per chiudere definitivamente il match.

Il 4-0 al Bayer Leverkusen permette al Borussia Dortmund di dimenticare il KO nel derby della Ruhr, rimanendo proprio ad un punto dallo Schalke. Aspirine staccate e adesso ferme a 51 punti, con l'Hoffenheim pronto ad approfittare di un altro passo falso e appropriarsi del quarto posto in Bundesliga.