Il club brasiliano ha lanciato una nuova maglia in cui lo sponsor compare solo quando la maglia è completamente bagnata di sudore.

5 ore fa

Non avranno scelta i giocatori del Corinthians, in ogni partita dovranno dare il massimo e uscire dal campo con la maglia sudata. Non solo per ottenere la vittoria, ma anche per non scontentare lo sponsor.

Sì, è l'ultima trovata che arriva dal Brasile dove il club di San Paolo ha lanciato una maglia molto particolare nell'ultima partita contro il Fluminense. Il main sponsor al fischio d'inizio non si vede, sembra ricoperto da una striscia adesiva bianca.

Durante il match, però, quando i giocatori iniziano a correre e sudare, ecco che il marchio fa la sua comparsa grazie a una tecnica idrocromica. L'obiettivo dello sponsor, un detersivo, è quello di evidenziare la differenza tra una maglia pulita e una sudata. La società potrebbe invece sfruttarlo per "beccare" i giocatori che si risparmiano.