Un gesto che ha fatto il giro del mondo. Lui si chiama Nicolò Francescotti, ha 13 anni e ha volutamente sbagliato un rigore nel match della Categoria Giovanissimi tra La Pelota FC Aprilia e Connect.

Nasce tutto dal fischio dell'arbitro che assegna un rigore inesistente. Nicolò, già autore di due reti, va sul dischetto e calcia il pallone abbondantemente a lato.

Il rigore non c’era – ha dichiarato Francescotti al quotidiano "Latina Oggi" - ma ho notato che l’arbitro era in difficoltà, credo fosse la sua prima partita. L'ho visto pentito, non poteva tornare indietro e così in maniera istintiva ho sbagliato il rigore di proposito. Ho fatto la cosa che credevo fosse più giusta, nessuno mi ha consigliato di farlo. Anche Cristiano Ronaldo avrebbe dovuto fare come me