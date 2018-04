In un match di seconda divisione ungherese tre giocatori del Nyíregyháza Spartacus si sono fatti male nella stessa azione.

20 apr 2018

Si è ritrovato improvvisamente in 8, il Nyíregyháza Spartacus, club di seconda divisione ungherese. È successo nella partita di campionato contro il Gyri ETO, precisamente al minuto 85, quando in una sola azione tre giocatori della stessa squadra si sono fatti male. Due si sono scontrati nel tentativo di murare una conclusione, un altro ha accusato un problema muscolare. L'arbitro non ha potuto fare altro che interrompere il gioco e sincerarsi delle condizioni dei calciatori a terra. Nessuno è stato sostituito, e alla fine a vincere è stato il Gyri ETO per 1-0.