Il club capitolino è ad un passo dal chiudere l'accordo con la compagnia aerea turca. I giallorossi erano senza sponsor sulla maglia dalla stagione 2012/2013.

Dopo il salto di livello per quanto riguarda i risultati nelle coppe europee, la Roma si appresta a fare un grande passo avanti anche dal punto di vista societario: la dirigenza giallorossa sembra infatti aver finalmente trovato uno sponsor ufficiale che sarà sulle magliette dalla stagione 2018/2019.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club capitolino è ad un passo dall'ufficializzare l'accordo con Turkish Airlines, il cui logo campeggerà sulla parte frontale della divisa dei giocatori romanisti durante la prossima annata.

Un affare molto importante per il club di proprietà di James Pallotta, a cui mancava uno sponsor sulle maglie addirittura dalla stagione 2012/2013. E l'accordo con la ricchissima compagnia aerea turca sarà un toccasana per le casse della squadra.

L'accordo di sponsorizzazione fra Roma e Turkish Airlines dovrebbe infatti fruttare ai giallorossi circa 8,5 milioni di euro annui. A questa cifra vanno aggiunti i 3,5 milioni versati dalla Hyundai, che sarà invece lo sponsor che apparirà sul retro delle maglie. Una somma importante per un club che negli ultimi anni è stato spesso costretto a ripiegare sull'autofinanziamento per mancanza di fondi.

Sempre secondo quanto raccolto da Sky, a favorire la chiusura dell'affare con la compagnia aerea sarebbe stato l'acquisto della Roma di un talento turco come Under, che ha poi fatto faville anche in Champions League guadagnando visibilità oltre i confini italiani.

Ovviamente anche l'incredibile percorso della squadra di Di Francesco in Europa (non ancora terminato) ha favorito la buona riuscito dell'affare per cui manca ancora l'annuncio ufficiale. Ma la Roma può dire di aver fatto un altro salto di qualità, guadagnandosi con i risultati uno sponsor prestigioso come Turkish Airlines.