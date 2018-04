I quotidiani di oggi si proiettano già allo scontro diretto fra Juventus e Napoli in programma domenica sera e che potrebbe decidere le sorti del campionato.

11 condivisioni

2 ore fa di Daniele Minuti

La fase decisiva della stagione sta per iniziare e in giro per l'Europa incominciano ad arrivare i verdetti sui primi trofei. Ma in Italia e in Spagna questo non è ancora successo, con due campionati ancora non chiusi e le finali delle rispettive coppe Nazionali ancora da giocare.

È proprio l'avvicinarsi delle partite decisive di questi giorni l'argomento principale sulle prime pagine dei giornali protagonisti della nostra rassegna stampa di venerdì 20 aprile, con il campionato italiano che attende Juventus-Napoli di domenica sera e la Liga che è saldamente in mano al Barcellona, impegnato però prima nella finale di Coppa del Re.

I quotidiani nostrani si concentrano tutti quanti sul duello fra i Campioni d'Italia e la squadra allenata da Sarri. La partita di questa domenica infatti potrebbe essere una sorta di finale per decidere chi porterà a casa lo Scudetto.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Scudetto a colpi di genio"

La prima pagina della Gazzetta dello Sport si proietta già al posticipo serale della 34esima giornata di campionato fra Juventus e Napoli. Il big match dell'Allianz Stadium deciderà probabilmente le sorti della lotta per lo Scudetto ed è presentato come la sfida fra Dybala e Insigne. Taglio alto dedicato alle scintille fra Rossi e Marquez,

La prima pagina della Gazzetta dello Sport

Corriere dello Sport: "Ma possono star fuori?"

Anche il Corriere dello Sport si concentra già su Juventus-Napoli, focalizzandosi su Dybala e Mertens. Entrambi non stanno passando un buon momento di forma è c'è il rischio che Allegri e Sarri scelgano di lasciarli fuori dall'undici titolare nel big match.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Tuttosport: "Giocatela al Max"

Tuttosport, come tutti gli altri giornali italiani di questa rassegna stampa, pensa già a Juventus-Napoli quasi invitando Massimiliano Allegri a non giocare lo scontro diretto in maniera conservativa ma a puntare ai 3 punti.

La prima pagina di Tuttosport

L'Equipe: "Supporters ou insupportables?"

La prima pagina dell'Equipe titola su un'inchiesta portata avanti dal quotidiano riguardante i tifosi che affollano gli stadi di Ligue 1 e Ligue 2. Il giornale sportivo francese presenta un'analisi di tutte quante le tifoserie, club per club.

La prima pagina dell'Equipe

As: parla Varane

I giornali madrileni si proiettano già verso l'andata delle semifinali di Champions League contro il Bayern Monaco, dato che in questo week-end il Real Madrid non giocherà. Su As il protagonista è Varane che parla in un'intervista esclusiva.

La prima pagina di As

Sport: "¡El alirón al caer!"

Sport invece si concentra sul Barcellona, che in queste settimane può sollevare ben 2 trofei: la Coppa del Re e la Liga. I blaugrana si giocheranno la coppa contro il Siviglia e poi torneranno con la testa al campionato per chiudere definitivamente il campionato spagnolo.

La prima pagina di Sport

Mundo Deportivo: "Primer título"

Il Mundo Deportivo dedica la sua prima pagina proprio alla finale di Coppa del Re fra Barcellona e Siviglia che si giocherà domani sera alle 21:30. Vincendo il Barcellona si avvicinerebbe alla doppietta dato che anche la Liga è ormai ad un passo.

La prima pagina del Mundo Deportivo

Marca: "El PSG ya recela de Neymar"

L'ultimo quotidiano spagnolo della nostra rassegna stampa è Marca, che apre sul calciomercato riaprendo la lunghissima telenovela legata al futuro di Neymar: il fenomeno del Paris Saint-Germain continua ad essere nel mirino del Real Madrid.

La prima pagina di Marca

A Bola: "Feliz e ansioso"

In ultimo guardiamo la prima pagina della Bola, che apre con un'intervista esclusiva a Marco Túlio, talento brasiliano dell'Atletico Mineiro. Il trequartista nella prossima stagione giocherà con la maglia dello Sporting Lisbona.