L’attaccante del Manchester United lascia l'agente italo-olandese per accordarsi con la Roc Nation, agenzia del famoso rapper americano. L'annuncio dato sui social.

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Anche il guru dei procuratori, il numero uno, viene mollato. Romelu Lukaku cambia agente: tanti saluti a Mino Raiola e pacche di benvenuto dalla scuderia di Jay-Z. Sì, il famosissimo rapper americano, uno da milioni di dischi venduti e marito dell’altra star musicale Beyoncé, ha un’agenzia di management che si occupa anche di sport ed è riuscita ad arrivare sino in Premier League.

Lukaku e il cantante americano sono molto amici. Il cambio di procura l’ha compiuto circa un mese fa, durante un suo viaggio a New York. Raiola viene mollato così da uno dei suoi calciatori più importanti.

E pensare che il signor Jay-Z era intenzionato a portare dentro la sua scuderia un altro giocatore della Premier League e del Manchester United, ovvero Marcus Rashford. L’accordo invece l’ha firmato Lukaku, in fretta e furia, subito convinto dal rapper con un patrimonio stimato in 610 milioni di dollari.

Galeotto è stato il viaggio di Romelu Lukaku a New York. Chiara la missione: entrare nella scuderia della Roc Nation, agenzia del cantante americano Jay Z. Cari saluti dunque a Mino Raiola, lasciato così, quasi all’improvviso. Il belga prima ha assistito ad un match di basket tra i Brooklyn Nets e i Chicago Bulls, poi ha messo nero su bianco sul nuovo contratto di gestione dei suoi diritti sportivi.

La Roc Nation è una mega agenzia di proprietà di Jay-Z con una sezione che segue lo sport. Si occupa perlopiù di giocatori di baseball e basket. Tra le sue fila c’è la star dei Warriors, Kevin Durant. Ora anche uno dei migliori attaccanti della Premier League. Ma non si tratta del primo calciatore di livello: due anni fa è arrivata anche la firma di Jerome Boateng del Bayern Monaco. Michael Yormark, il presidente della società, in una nota ha ammesso tutta la sua soddisfazione:

Bello avere con noi un giocatore come Romelu. Un calciatore intelligente, un talento unico. Parla correttamente cinque lingue ed è una stella del mondo del pallone. Siamo onorati di averlo nella nostra grande famiglia.

Imprenditore vero

Shawn Corey Carter, vero nome di Jay-Z, è uno che produce musica per se stesso e gli altri. Ma non solo: i suoi dollaroni li investe in tantissime attività, come la Roc Nation, che in campo musicale è riuscita a lanciare Rihanna, Shakira e Rita Ora. Ma soprattutto, grazie alla sua gestione, è riuscito a rafforzare la carriera di Beyoncé. Un'accoppiata, anche coniugale, che vale 1 miliardo di dollari.

Jay Z e Beyoncé insieme ai Grammy Awards

Ama il calcio, non tanto però da investire dei soldi in qualche club. Quando Neymar giocava ancora nel Santos voleva fargli già da procuratore: l’affare non andò in porto perché il padre si oppose. Ha quote dei Brooklyn Nets, squadra di basket, che tifa da quando era bambino. E un 'parco' giocatori incredibile: per ora gli basta questo.