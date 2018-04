Arsene Wenger dice addio all'Arsenal. Sì, dopo 22 anni il tecnico francese lascerà i Gunners. Lo ha appena annunciato il club sui propri canali social. Un comunicato che arriva all'improvviso, quando la stagione deve ancora finire e i londinesi sono attesi da una semifinale di Europa League contro l'Atletico Madrid (andata il 26 aprile, ritorno il 3 maggio).

Dopo una lunga riflessione - le parole di Wenger - e un colloquio con la società, ho capito che è giunta l'ora di dimettermi. Lo farò a fine stagione. Sono davvero grato per aver avuto l'opportunità di prestare servizio a questo club per anni memorabili. Ho lavorato dando il massimo, ringrazio lo staff, i giocatori e i tifosi che hanno il potere di rendere questo club così speciale. Tifosi, supportate sempre la squadra per farla arrivare più in alto possibile. Io amerò e tiferò sempre l'Arsenal