L'atleta nostrano torna in azione: "Manzo" affronterà il fighter proveniente dal DWTNCS il prossimo 6 di luglio nella card del TUF 27 Finale.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

Alessio Di Chirico e Julian Marquez faranno ufficialmente parte della card del TUF 27 Finale. I due pesi medi si affronteranno il prossimo 6 di luglio in quella che sarà la serata conclusiva dell'ultima edizione del reality show targato UFC, che mette contro diversi prospetti del mondo delle MMA sulla base di un topic che varia di anno in anno. "Manzo" che torna a combattere in Nord America dopo la fantastica vittoria arrivata su Oluwale Bamgbose, steso grazie ad una poderosa ginocchiata in quel di Winnipeg.

Avversario ostico Marquez, che può vantare uno dei soprannomi più assurdi della storia delle MMA. "The Cuban Missile Crisis" - soprannome questo figlio di un episodio della guerra fredda tra USA e Russia - si è imposto all'attenzione dei media dopo la vittoria per sottomissione su Darren Stewart, nella stessa card in cui l'alfiere nostrano sconfisse Bamgbose. Con un record di 7-1 ed uno scalpo importante come quello di Matt Hamill in saccoccia, Marquez può vantare una ottima prestanza fisica, a cui si aggiungono delle mani parecchio pesanti. Il ventisettenne prospetto della Syndacate MMA sembra però patire le fasi lottatorie, come dimostrato nel corso del primo round disputato contro Phil Hawes al Dana White's Tuesday Night Contender Series 4.

Di Chirico, dal canto proprio, fa della completezza e dell'atletismo i suoi punti forti. Il suo striking, curato nei minimi dettagli sotto la sapiente guida di coach Lorenzo Borgomeo, sta prendendo sempre più forma confermando i suoi enormi margini di crescita. Manzo che ha anche messo in mostra un mento molto solido, fattore questo che potrebbe assumere un'importanza cruciale in fase di scambi da brawler con il già citato Marquez. Entrambi gli atleti troveranno nell'avversario alcune similitudini stilistiche speculari, che di per sé saranno garanzia di qualità per un match già fortemente candidato a "Fight of the Night".

TUF 27 Finale: chi vincerà tra Alessio Di Chirico e Julian Marquez?



MMA: il resto della card del TUF 27 Finale

Non solo Marquez vs Di Chirico comunque nella card del TUF 27 Finale, che comprenderà anche Rachael Ostovich vs Montana de la Rosa e Roxanne Modafferi vs Barb Honchak. I due match sopracitati saranno validi per la categoria pesi mosca femminili, con "The Happy Warrior" che tenterà di rimettersi in gioco dopo aver perso l'opportunità di laurearsi campionessa inaugurale delle 125 libbre UFC. Ancora buio pesto sul resto della card e sul possibile main event, con il pubblico italiano che può già gioire per l'annuncio di Marquez vs Di Chirico.