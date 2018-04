Oggi una delegazione del club rossonero incontrerà i vertici della Federazione per parlare delle opzioni sul rientro finanziario.

5 ore fa

Mentre la squadra allenata da Gennaro Gattuso sta faticando in campionato e lotta ancora per conquistare un posto nelle prossime coppe europee, la giornata di oggi potrebbe essere molto importante per il futuro del Milan. Perché a giocare una partita che rischia di essere fondamentale per il suo futuro, non sul campo, sarà la dirigenza rossonera.

In mattinata infatti una delegazione del club lombardo parteciperà ad un incontro con alcuni rappresentanti dell'UEFA per parlare della situazione finanziaria della società legata ai paletti imposti dal Fair Play Finanziario.

Il colloquio, che si terrà nella sede della Federazione a Nyon, avrà come argomento principale la possibilità di un settlement agreement che potrebbe essere concesso dall'UEFA dopo aver ricevuto alcune rassicurazioni sulla solidità del bilancio rossonero.

A rappresentare il Milan in questo incontro saranno l'amministratore delegato Marco Fassone, l'amministratore esecutivo Han Li e i due direttori finanziari della società Valentina Montanari e Alessandro Baj Badino.

A dicembre la commissione UEFA bocciò la richiesta di voluntary agreement per via di alcune incertezze sullo stato del rifinanziamento dei debiti da parte del club rossonero. Oggi quindi ci sarà una discussione su un eventuale settlement agreement, cioè un documento redatto dall'UEFA in cui vengono elencate le sanzioni che il Milan dovrà subire e che verranno rese note solo a fine campionato.

Secondo quanto raccolto da Repubblica, ci potrebbe infatti essere una multa nei confronti del Milan che oscillerebbe fra i 10 e i 20 milioni di euro. In più verranno applicate delle limitazioni alla rosa rossonera per le prossime partecipazioni alle coppe europee. Possibile anche la creazione di un tetto massimo per il valore dei giocatori in squadra: per schierare un nuovo calciatore bisognerà prima rientrare dalla cifra spesa per il suo cartellino vendendone altri.

I termini della proposta saranno comunque celati dietro il patto di riservatezza, quindi non saranno svelati neanche dopo l'eventuale firma del Milan sul settlement agreement. Ma l'incontro, che dovrebbe tenersi alle 11:30, può essere molto importante per le sorti del club nelle prossime stagioni europee.