Il Manchester City si è laureato campione d'Inghilterra per la quinta volta nella sua storia con cinque turni di anticipo. I Citizens hanno dominato in lungo e in largo la Premier League 2017/18, il titolo non è mai stato in discussione.

La festa è iniziata dopo che il West Bromwich ha vinto 1-0 in casa del Manchester United, quando Guardiola e i suoi giocatori erano a casa con le rispettive famiglie. Ma non sono solo Aguero e compagni i protagonisti di questa cavalcata. Dietro le quinte ci sono decine di persone che hanno contribuito al successo.

Sono gli uomini dello staff tecnico, i magazzinieri, le donne delle pulizie, i giardinieri. Figure che non si vedono ma sono determinanti. Pep le ha volute ringraziare con un emozionante discorso reso pubblico dal Manchester Ciy:

Purtroppo non abbiamo potuto festeggiare tutti insieme, quando abbiamo vinto eravamo a casa. Faccio i complimenti a ognuno di voi, siamo i campioni d'Inghilterra, abbiamo realizzato un sogno che va condiviso con tutti. Senza di voi, senza la vostra dedizione, tutto questo non sarebbe stato possibile. Qui non parliamo solo di vincere o perdere una partita, si tratta di essere costantemente presenti in sede per 9 mesi, uno al fianco dell’altro, per costruire uno spirito e un qualcosa di unico. Io nello spogliatoio percepivo il vostro rapporto, l'amicizia che vi lega. Un qualcosa di impossibile da creare se non si è buone persone Noi in campo siamo solo arrivati davanti a 19 squadre, voi avete fatto molto di più. Ogni giorno avete pensato a noi, per questo meritate tutto il mio rispetto. Sarete per sempre nel mio cuore, in questa stagione ho vissuto qualcosa di magnifico. Oggi voglio che ognuno di voi venga in campo per scattarci qualche foto, ma prima voglio dirvi che siete il miglior staff che un allenatore possa desiderare