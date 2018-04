Il centrocampista spagnolo sempre più deciso a lasciare i blaugrana a fine stagione: in pole per acquistarlo i cinesi del Chongqing Dangdai Lifan.

2 ore fa

Andrés Iniesta al passo d'addio. Il centrocampista spagnolo è sempre più vicino a salutare il Barcellona a fine stagione. Lo scorso ottobre Don Andrés ha firmato un rinnovo con i blaugrana senza scadenza, quasi un contratto a vita. Ma lui era stato subito chiaro: "Il mio sogno è chiudere la carriera con questa maglia, ma testa e cuore mi dicono che devono valutare bene".

Queste valutazioni potrebbero portarlo in Cina, precisamente al Chongqing Dangdai Lifan, club che secondo i portali spagnoli sarebbe in pole per acquistarlo. Si tratta della società di proprietà di Jiang Lizhang, anche patron del Granada, detentore del 5% dei Minnesota Timberwolves e del 60% del Parma.

Lizhang ha anche l'azienda di marketing sportivo Desports con cui Iniesta intrattiene frequenti rapporti commerciali e che vede tra i suoi soci un certo Gerard Piqué. La prossima settimana il 33enne di Fuentealbilla potrebbe fare chiarezza sul suo futuro e annunciare la sua prossima mossa. Su di lui ci sono anche altri due club della Chinese Super League: il Tianjin Quanjian e l’Hebei Fortune.