Lo spagnolo è il primo giocatore del campionato italiano ad aver raggiunto la doppia cifra per numero di gol e assist.

233 condivisioni

5 ore fa

Una stagione pazzesca. Non si può definire altrimenti l'annata di Luis Alberto, trascinatore assoluto della Lazio di Simone Inzaghi. L'ultimo acuto lo ha fatto registrare al Franchi di Firenze in una folle partita vinta 4-3 dai biancocelesti. Lo spagnolo ha prima trasformato una punizione da applausi che ha permesso ai suoi di rientrare in partita, poi su calcio d'angolo ha servito a Caceres l'assist del 2-2 e infine ha toccato con la punta il pallone del poker.

Dopo 33 giornate di Serie A Luis Alberto, che lo scorso febbraio ha rinnovato fino al 2022, ha segnato 11 gol e sfornato 12: è il primo giocatore del nostro campionato ad andare in doppia cifra per numero di reti e assist.

Considerando anche le altre competizioni che hanno visto la Lazio protagonista, Luis Alberto ha segnato 12 gol e 16 assist. Dati impressionanti che risaltano ancora di più se si pensa al rendimento del classe 1992 nella scorsa stagione, la prima in Italia, chiusa con appena 10 presenze (4 da titolare), 1 gol e 2 assist. In pochi mesi il mondo dello spagnolo si è capovolto.