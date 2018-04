Serie A, ecco gli arbitri della 34^ giornata: Juventus-Napoli a Rocchi

Serie A, nervi tesi in casa Roma: lite tra Dzeko e Florenzi

La giornata di campionato parte sabato 21 aprile alle 15 con la sfida Spal-Roma, affidata a Tagliavento, c'è Irrati per Sassuolo-Fiorentina, Mariani per Milan-Benevento. Domenica alle 15 Atalanta-Torino sarà diretta da Aureliano, Orsato è l'arbitro di Lazio-Sampdoria.

Di nuovo tutti in campo dopo il turno infrasettimanale di campionato. La Lega Serie A ha diramato le designazioni ufficiali degli arbitri per la 34^ giornata : inutile dire che tutti gli occhi erano puntati sulla scelta del fischietto che dirigerà la sfida Scudetto Juventus-Napoli . L'arbitro della sfida di Torino sarà Gianluca Rocchi , 44 anni, coadiuvato dagli assistenti Di Liberatore e Tonolini. Il quarto uomo sarà Massa, al Var Irrati e Vuoto.

Pubblicate le designazioni per la 15^ giornata del girone di ritorno

