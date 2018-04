I titoli dei quotidiani sono tutti dedicati alla corsa Scudetto, riaperta dal pareggio della Juventus in casa del Crotone. Il Napoli ora è a -4.

Un campionato che solamente 3 giorni fa sembrava essersi chiuso si riapre all'improvviso: l'inaspettato pareggio della Juventus in casa del Crotone riaccende le speranze del Napoli di tornare in corsa per la vittoria dello Scudetto.

I bianconeri sono stati fermati dalla squadra calabrese sull'1-1 mentre la formazione allenata da Maurizio Sarri ha battuto l'Udinese al San Paolo per 4-2. E domenica 22 aprile c'è in programma lo scontro diretto all'Allianz Stadium di Torino.

I titoli dei quotidiani sportivi protagonisti della nostra rassegna stampa non potevano che essere dedicati allo stop della capolista che ci regalerà un finale di campionato entusiasmante. Grande spazio anche alle vittorie importanti di Lazio e Roma, che risalgono in zona Champions League.

Rassegna stampa, prima pagina della Gazzetta dello Sport: "Stecca Juve, acuto Napoli"

Ad aprire la nostra rassegna stampa è la prima pagina della Gazzetta dello Sport, che titola sul pareggio della Juventus bloccata sull'1-1 dal Crotone. Al gol del vantaggio di Alex Sandro ha risposto Simy con una spettacolare rovesciata.

Corriere dello Sport: "Napoli, che sogno"

Anche il Corriere dello Sport non può che titolare sull'inaspettato pareggio della Juventus. Con la vittoria per 4-2 sull'Udinese, il Napoli ha accorciato le distanze dai Campioni d'Italia in carica che ora sono distanti solo 4 punti.

Tuttosport: "Juve Horror, così lo perdi"

L'ultimo giornale italiano della nostra rassegna stampa è Tuttosport. Il quotidiano sportivo torinese si concentra proprio sulla Juventus che ora dovrà fare molta attenzione in vista di Juventus-Napoli in programma domenica 22 aprile.

L'Equipe: "Paris a encore faim"

Il giornale francese l'Equipe celebra il Paris Saint-Germain sulla sua prima pagina. A pochi giorni dalla vittoria della Ligue 1, la squadra allenata da Emery ieri ha vinto per 3-1 la semifinale di Coppa di Francia in casa del Caen e si è qualificata per la finale.

As: "Otra perla de Cristiano"

Il primo quotidiano spagnolo della rassegna stampa è il madrileno As, che si concentra sul pareggio casalingo del Real Madrid contro l'Athletic Bilbao. I baschi sono andati in vantaggio con Muniain ma ad acciuffare il pareggio ci ha pensato il solito Cristiano Ronaldo.

Sport: "Lenglet, caliente caliente"

L'argomento principale su Sport è il calciomercato e in particolare un nuovo obiettivo del Barcellona. Secondo il quotidiano catalano, i blaugrana sarebbero molto interessati al difensore francese del Siviglia Lenglet.

Mundo Deportivo: "Ofensiva por Sam"

Anche il Mundo Deportivo si concentra sul calciomercato del Barcellona ma stavolta su quello in uscita. La dirigenza blaugrana infatti ha intenzione di offrire ad Umtiti un adeguamento di contratto per evitare di vederlo partire in estate.

Marca: "Un killer y un porterazo"

Anche la prima pagina di Marca è dedicata al pareggio in campionato del Real Madrid, arrivato grazie a un grande Kepa. Questa sera l'Atletico di Simeone giocherà contro la Real Sociedad e potrebbe aumentare il vantaggio sui Blancos al secondo posto.

A Bola: "Rugido final"

La Bola apre esaltando lo Sporting Lisbona: i ragazzi allenati da Jorge Jesus ieri hanno sconfitto il Porto ai rigori nella partita di ritorno della semifinale di Coppa di Portogallo dopo lo 0-1 dell'andata. I biancoverdi in finale incontreranno l'Aves.