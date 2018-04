Su siti specializzati come FootyHeadlines e Esvaphane iniziano a circolare le divise delle squadre del campionato inglese per la prossima stagione.

Questa edizione della Premier League è agli sgoccioli e il verdetto del campionato inglese è stato chiaro, con il netto dominio del Manchester City di Guardiola che ha vinto matematicamente il titolo con ben 4 giornate di anticipo.

Ma oltre al City c'è un'altra squadra inglese che sta stupendo tutti ed è il Liverpool, che la prossima settimana scenderà in campo per giocarsi l'andata della semifinale di Champions League contro la Roma. E proprio oggi i Reds hanno svelato le loro maglie per la prossima stagione prodotte da New Balance.

Sul sito del club sono già disponibili per l'acquisto le divise per l'annata 2018/2019 (con la speranza magari di poterci aggiungere il badge della vittoria in Champions) ma negli ultimi giorni hanno iniziato a circolare alcune indiscrezioni anche per le maglie delle altre grandi squadre della Premier League.

Le prime anteprime vengono diffuse dai portali specializzati in materia come FootyHeadlines e Esvaphane. Oltre a quelle sul Liverpool troviamo anche le divise degli altri club di Premier League, come l'Arsenal che probabilmente si affiderà alla Puma per l'ultima stagione. Dall'anno successivo infatti i Gunners saranno vestiti dall'Adidas.

Molto curiose le scelte di Chelsea e Manchester United: i Blues avranno un design molto particolare pensato dalla Nike per quanto riguarda la prima maglia, mentre i Red Devils probabilmente indosseranno una maglia rosa nelle trasferte della prossima stagione.

Anche il Manchester City cambia qualcosa dopo aver vinto il campionato: se la maglia Home rimane del classico design celeste, quella da trasferta avrà un motivo con delle strisce verdi e azzurre su sfondo blu. Una nuova maglia per i campioni in carica che l'anno prossimo dovranno difendere il titolo contro delle avversarie agguerrite e soprattutto rinnovate nel look.