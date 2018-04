Il prossimo 28 maggio la Nazionale italiana affronterà per la prima volta nella sua storia l'Arabia Saudita, qualificata ai prossimi Mondiali di Russia 2018.

0 condivisioni

29 minuti fa

Nuove amichevoli in vista. Mentre siamo ancora in attesa di conoscere il nuovo ct dell'Italia (Roberto Mancini è in pole), sono state svelate date e avversarie delle prossime amichevoli. Il 28 maggio alle 20.45 gli Azzurri affronteranno l'Arabia Saudita allo Stadio Kybunpark di San Gallo, in Svizzera: mai le due selezioni si sono affrontate prima d'ora. Venerdì 1 giugno faremo poi tappa a Nizza per giocare contro la Francia di Didier Deschamps, mentre lunedì 4 giugno ospiteremo all'Allianz Stadium di Torino l'Olanda di Ronald Koeman.