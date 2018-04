Il portiere brasiliano svela il messaggio ricevuto dallo Special One dopo la Confederations Cup vinta nel 2013 dal Brasile.

263 condivisioni

un'ora fa

Julio Cesar ha annunciato l'addio al calcio giocato. Sabato il suo Flamengo affronterà l'America Mineiro, per lui sarà l'ultima sfida di una carriera incredibile: "Finisce un pezzo della mia vita, per me è stato un sogno, neanche da bambino avrei potuto immaginare tutto quello che mi è successo", le parole del portiere brasiliano a La Gazzetta dello Sport.

A SportTV invece l'ex Inter ha svelato un aneddoto risalente al 2013, quando militava nel QPR. Era appena terminata la Confederations Cup del 2013, vinta 3-0 dal Brasile al Maracana di Rio De Janeiro contro la Spagna. Julio Cesar viene premiato come miglior portiere del torneo, ma dopo la premiazione corre da Iker Casillas e gli chiede la maglia.

Al rientro negli spogliatoi l'estremo difensore verdeoro trova un messaggio particolare sul suo cellulare: è di José Mourinho. All'epoca lo Special One aveva appena divorziato col Real Madrid ed era tornato al Chelsea. Durante l'esperienza con i Blancos aveva avuto diversi attriti con i senatori, Casillas in primis.

Trovai un messaggio di Mourinho - racconta Julio Cesar - sul mio cellulare. Io sapevo che aveva avuto problemi con Casillas al Real Madrid. C'era scritto: "Tu sei pazzo a chiedere la maglia a Casillas, è lui che dovrebbe venire da te! Con un braccio solo tu pari meglio di lui

Poi Julio Cesar viene raggiunto nello spogliatoio da Casillas e i due parlano proprio di Mourinho: